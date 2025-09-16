Los tres partidos que transmitirá Ecuavisa por la fecha 29 de la Liga Ecuabet

La emoción de la Liga Ecuabet conectada por Xtrim entra en su recta decisiva, y la Fecha 29 llegará con un ingrediente especial: horarios unificados para la mayoría de los encuentros y Ecuavisa tiene listo los partidos que transmitirá.

La jornada se disputará el sábado 20 y domingo 21 de septiembre con siete de los ocho partidos jugándose simultáneamente, buscando garantizar la transparencia deportiva en momentos clave del torneo.

Ecuavisa, confirmó la transmisión de tres partidos. El primero será el duelo entre Delfín SC y Técnico Universitario, programado para el sábado a las 16:30.

El domingo, la programación incluirá el clásico universitario entre Liga de Quito y Universidad Católica, que se jugará a las 16:00, en el marco del bloque de cinco partidos simultáneos. Más tarde, en diferido a las 23:00, se emitirá el duelo entre Aucas y Orense SC.

El sábado arrancará con el choque entre Mushuc Runa e Independiente del Valle, seguido del Vinotinto vs. Manta y Delfín vs. Técnico Universitario, todos en el mismo horario: 16:30. Será una jornada intensa para los clubes que aún sueñan con clasificar al hexagonal final o evitar el temido cuadrangular del descenso.

Para el domingo, la Liga Ecuabet estableció un horario unificado total a las 16:00 con los encuentros: LDU Quito vs. Universidad Católica, Aucas vs. Orense, Deportivo Cuenca vs. Barcelona SC, Macará vs. Libertad FC y Emelec vs. El Nacional. La simultaneidad busca evitar ventajas competitivas y mantener la emoción en lo más alto mientras se definen las zonas del nuevo formato.