Félix Torres: “Si le hago un gol a Barcelona SC no lo celebraré por el cariño y respeto al club”

El Corinthians jugará con Barcelona SC por la ida de la tercera ronda de la Copa Libertadores y Félix Torres regresa al estadio Monumental, pero ahora como rival.

El zaguero ecuatoriano enfrentará a los toreros como jugador del Timao y habló de lo que haría si llega a marcar un gol.

“Respeto mucho a Barcelona SC. Soy un aficionado (del club) desde pequeño, siempre dejé la vida cuando me tocó jugar. Si me toca hacer un gol no lo celebraré por el respeto y el cariño que le tengo a Barcelona SC”, dijo Torres en rueda de prensa.

Lea más: La posible alineación de Barcelona SC ante Corinthians por la Copa Libertadores

Félix habló de la actualidad de los toreros. “Este Barcelona SC tiene algo distinto ahora con Segundo Castillo, es una persona que conozco. Un equipo que siempre ha tenido a los mejores y siempre quiere competir en lo más alto”, sentenció.

Además, el ecuatoriano se pronunció por la posibilidad de volver a Barcelona, pero la descaró por el momento.