12 nov 2025 , 09:27

El FC Barcelona se fija en Harry Kane como sucesor de Robert Lewandowski

El FC Barcelona ya piensa en el futuro de su delantera y, según reveló el diario británico The Guardian, ha fijado su atención en Harry Kane como el principal candidato para reemplazar a Robert Lewandowski.

   
    Harry Kane, goleador del Bayern Munich.( ARCHIVO )
El FC Barcelona ya piensa en el futuro de su delantera y, según reveló el diario británico The Guardian, ha fijado su atención en Harry Kane como el principal candidato para reemplazar a Robert Lewandowski. El delantero inglés, actual figura del Bayern Múnich, se perfila como la opción preferida por la dirección deportiva azulgrana para reforzar el ataque de cara a la próxima temporada.

A sus 32 años, Kane atraviesa un gran momento en la Bundesliga, donde ha ratificado su instinto goleador desde su llegada al conjunto bávaro. Su rendimiento y experiencia en la élite europea lo convierten en un perfil ideal para asumir el liderazgo ofensivo del Barça en los próximos años.

El futbolista tiene una cláusula de salida de USD 70 millones, una cifra considerada alta pero manejable por la directiva catalana, siempre y cuando el club logre concretar algunas ventas importantes durante el próximo mercado.

El plan de la entidad culé sería asegurar una transición ordenada en la delantera, pensando en el futuro inmediato de Lewandowski, quien a sus 38 años se acerca a la recta final de su carrera profesional.

Desde el entorno barcelonista valoran a Kane no solo por su capacidad goleadora, sino también por su inteligencia táctica, capacidad asociativa y liderazgo dentro del vestuario. En el Camp Nou lo consideran una apuesta estratégica que podría garantizar continuidad y jerarquía al proyecto deportivo de Xavi Hernández (o su eventual sucesor) en las próximas temporadas.

Por ahora, el interés se mantiene en fase inicial, pero la posibilidad de ver a Harry Kane vestido de blaugrana ya empieza a generar ilusión en los aficionados culés, que sueñan con un nuevo goleador de clase mundial en el frente de ataque.

