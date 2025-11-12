El FC Barcelona se fija en Harry Kane como sucesor de Robert Lewandowski

El <a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/fc-barcelona><b>FC Barcelona</b> </a>ya piensa en el futuro de su delantera y, según reveló el diario británico <i>The Guardian</i>, ha fijado su atención en <b>Harry Kane</b> como el <b>principal candidato para reemplazar a Robert</b><b></b> <b></b><b></b> <b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/interrupcion-inolvidable-leo-messi-aparece-por-accidente-en-video-de-pareja-barcelona-BF10405051></a></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b> <b></b>