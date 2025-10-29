Fútbol Internacional
Faustino Asprilla: "A los hinchas de Palmeiras, quédense tranquilos que allá les metemos cinco"

El exdelantero colombiano Faustino Asprilla confía ciegamente en que Palmeiras remontará la serie ante Liga de Quito en Sao Paulo.

   
    Faustino Asprilla jugando con la camiseta de Palmeiras.( REDES )
Faustino Asprilla, exfutbolista de la selección colombiana y con pasado en el Palmeiras, declaró previo a la semifinal de ida de la Copa Libertadores, minimizando las opciones de Liga de Quito.

El Tino se mostró confiado en que el club paulista superará con facilidad al equipo albo, incluso recordándole a los hinchas un antecedente histórico:

"A los hinchas de Palmeiras, quédense tranquilos que allá les metemos cinco. Estoy seguro que pasa Palmeiras. Eso ya pasó antes, fuimos a ese estadio y nos metieron tres, después en la revancha les metimos tres por duplicado", comentó Asprilla, aludiendo al factor de la altura de Quito como la clave de la victoria previa de LDU por 3-0.

Lea: Fecha, hora y dónde ver Palmeiras vs. Liga de Quito por las semifinales de la Copa Libertadores

No es la primera vez que Asprilla genera controversia al opinar sobre el fútbol de Ecuador. El exdelantero ya había menospreciado el talento nacional en ocasiones anteriores.

En su momento, el Tino calificó al mediocampista Moisés Caicedo como "normalito" y que "tampoco es que sea la gran cosa", poniendo en duda el valor del ecuatoriano.

