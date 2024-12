¿Fabián Bustos será nuevo entrenador de la selección de Perú?

“Perú está en un momento difícil, donde no se visualizan recambios generacionales. Obviamente, cuando no consigues resultados positivos, que es ganar , los chicos empiezan a perder confianza”, dijo Bustos en El Canal del Fútbol.

“Hoy ya me visualizo, en tres o cuatro años más, dirigiendo una selección. Me encantaría. Si me hubieras preguntado hace cinco años, te habría dicho que era imposible. Ahora sí lo visualizo, no en el futuro inmediato, pero creo que en dos o tres años me gustaría dirigir una selección”, cerró.

Actualmente, Bustos sigue siendo el entrenador de Universitario; mientras que Perú es último de la tabla de posiciones con siete puntos.