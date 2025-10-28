Fútbol Internacional
Estos son los 14 equipos ya clasificados a la Copa Libertadores 2026

Con Liga de Quito compitiendo todavía en la presente edición, 14 de los 47 clubes ya están confirmados para la Copa Libertadores 2026.

   
    14 de los 47 equipos ya están confirmados para la siguiente edición. ( REDE )
La Copa Libertadores 2025 está en su tramo final, con Flamengo, Liga de Quito, Racing Club y Palmeiras definiendo la final este miércoles y jueves.

No obstante, las ligas en Sudamérica estan siendo definidas y algunos clubes ya han asegurado su cupo. El certamen del 2026 tendrá inicio el 3 de febrero con los partidos de la Fase 1.

El último equipo en confirmar su participación fue el club chileno Coquimbo Unido, quien participará en el torneo más importante del continente por segunda vez en su historia, luego de su actuación en 1992.

Un total de 47 equipos clasificarán pero solo 32 conformarán la fase de grupos.

Clubes confirmados para la edición de la Copa Libertadores 2026

  • Platense (Argentina)
  • Rosario Central (Argentina)
  • Coquimbo Unido (Chile)
  • Santa Fe (Colombia)
  • Independiente del Valle (Ecuador)
  • Libertad (Paraguay)
  • Universitario de Deportes (Perú)
  • Alianza Lima (Perú)
  • Cusco FC (Perú)
  • Nacional (Uruguay)
  • Peñarol (Uruguay)
  • Universidad Central (Venezuela)
  • Deportivo La Guaira (Venezuela)
  • Carabobo (Venezuela)
