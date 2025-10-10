Fútbol Internacional
10 oct 2025 , 20:34

Estados Unidos vs. Ecuador: Pervis Estupiñán salió lesionado antes del final del primer tiempo

Pervis Estupiñán no pudo terminar el primer tiempo del amistoso entre Estados Unidos y Ecuador por una lesión.

   
    Pervis Estupiñán pidió el cambio antes del final del primer tiempo del Estados Unidos vs. Ecuador.( Redes sociales )
¡Malas noticias para Sebastián Beccacece! El primer amistoso de la selección de Ecuador en esta fecha FIFA de octubre le dejó un amargo momento al entrenador argentino por la lesión de un futbolista importante.

Pervis Estupiñán no pudo terminar el primer tiempo del encuentro, después de que unas molestias en el tobillo izquierdo le obligaron a pedir el cambio.

Al minuto 34, el jugador del AC Milan sufrió la dura entrada de Timothy Weah que dejó al ecuatoriano en el suelo pidiendo ayuda médica.

Lea más: (VIDEO) Así fue el gol de Enner Valencia en el amistoso entre Estados Unidos vs. Ecuador

A pesar del dolor, Pervis intentó continuar hasta el final de la primera parte, pero al minuto 42 se volvió a lanzar al terreno de juego y salió caminando del campo.

Sebastián Beccacece decidió reemplazar a Estupiñán con Yaimar Medina para mantener a otro lateral izquierdo en el campo.

De esta forma, Pervis es una posible baja de Ecuador para enfrentar a México el martes 14 de octubre por el amistoso de la fecha FIFA.

