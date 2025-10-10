Estados Unidos vs. Ecuador: Pervis Estupiñán salió lesionado antes del final del primer tiempo

¡Malas noticias para Sebastián Beccacece! El primer amistoso de la <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/seleccion-de-ecuador target=_blank>selección de Ecuador</a> en esta fecha FIFA de octubre le <b>dejó un amargo momento al entrenador argentino </b>por la lesión de un futbolista <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/video-asi-gol-enner-valencia-amistoso-estados-unidos-vs-ecuador-KF10262954 target=_blank></a> <b></b> <b></b> <b></b>