"Es inhumano jugar en Ecuador por los cortes de luz", aseguran periodistas bolivianos

La selección de Ecuador jugará su próximo encuentro de Eliminatorias Sudamericanas contra Bolivia, en el estadio Monumental de Guayaquil el jueves 14 de noviembre, en un enfrentamiento válido por la fecha 11.

Con el actual problema de los racionamientos de energía que se viven y afectan a Ecuador, un grupo de periodistas bolivianos exclamaron enérgicamente que es "¡inhumano jugar en Ecuador por los cortes de luz!"

En un video compartido por el periodista Francisco Molestina en su red social X, se pudo notar el malestar de los bolivianos al saber que su selección jugará en Guayaquil, una ciudad con un clima cálido, y que atraviesa racionamientos de energía.

"Ojalá que no pase eso en Ecuador (cuando lleguen los bolivianos) porque luego nos pueden llevar a un sitio donde no hay luz, y cómo haremos con el calor si no hay aire acondicionado. ¡Es inhumano jugar en Ecuador!", exclamó un periodista.

"Como todos hablan y se quejan de la altura de Bolivia, nosotros también tenemos el derecho de decir que es inhumano ir a Ecuador mientras no haya luz en ese país", agregó una compañera que compartía el panel de comunicadores.

Ecuador y Bolivia se enfrentarán el 14 de noviembre a las 19:00 en el estadio Monumental del Barcelona, que cuenta con generadores eléctricos en que caso de ser necesario usarlos.