29 sep 2025 , 12:26

Eryc Castillo, víctima de insultos racistas en la derrota de Alianza Lima

Eryc Castillo fue expulsado en la derrota de Alianza Lima ante Ciencia, pero el ecuatoriano fue víctima de insultos racistas al salir del campo de juego.

   
    Eryc Castillo sufrió racismo en la derrota de Alianza Lima ante Cienciano.( Redes sociales )
Eryc Castillo vivió una situación lamentable en la fecha 11 de la Liga de Perú, durante la derrota de Alianza Lima por 2-1 ante Cienciano, pues el ecuatoriano tuvo un amargo momento.

El delantero fue víctima de insultos racistas por los hinchas de Cienciano, en Cusco, después de salir del campo de juego por ser expulsado.

La culebra ayudó a su equipo a descontar el marcador, cuando perdían 2-0, y Castillo se lució con una asistencia para el gol de Paolo Guerrero.

Sin embargo, al minuto 90+10, Castillo buscó recuperar el balón, pero realizó una fuerte entrada a su rival y el árbitro le mostró la roja directa por la falta.

Después de esa jugada, Eryc se retiraba del campo, pero la tribuna lo insultó de forma racista y despectiva al atacante.

Los hinchas atacaban a Castillo por su color de piel e incluso lo compararon con un animal, junto a otras palabras.

Hasta ahora, Alianza Lima ni Cienciano se han pronunciado por los insultos al futbolista ecuatoriano.

