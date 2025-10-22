El Real Madrid, con gol de Jude Bellingham, venció a la Juventus por la Champions League

Con gol de Jude Bellingham, el Real Madrid venció por 1-0 a la Juventus en la tercera jornada de la fase de grupos de la Champions League. El encuentro se disputó en el estadio Santiago Bernabéu.

La Juventus de Turín comenzó el partido con buen ritmo, mostrando solidez defensiva, agresividad sin balón y transiciones ofensivas rápidas que incomodaron al conjunto blanco, especialmente ante la lenta recuperación del equipo local.

La primera gran ocasión del encuentro fue para el equipo italiano: a los 10 minutos, Weston McKennie sacó un potente remate que obligó a Thibaut Courtois a desviar al córner.

A partir de ese momento, el Real Madrid empezó a reaccionar y ganó terreno. Logró generar profundidad en ataque y provocó hasta tres tiros de esquina consecutivos, poniendo a prueba al arquero Michele Di Gregorio, quien respondió con solvencia en más de una ocasión.

Después del minuto 23, la Juventus comenzó a replegarse, superada por la intensidad del conjunto dirigido por Xabi Alonso, que generó al menos dos oportunidades claras para abrir el marcador. Sin embargo, el primer tiempo concluyó con un empate sin goles.

En la segunda mitad, el Real Madrid mantuvo la presión alta y fue insistente en su búsqueda del gol. Vinícius Júnior, Kylian Mbappé y Jude Bellingham lideraron los ataques más peligrosos del cuadro merengue.

Finalmente, al minuto 57, Jude Bellingham aprovechó una distracción de la zaga visitante para marcar el único tanto del partido, sellando una valiosa victoria para los blancos.

Con este resultado, el Real Madrid se posiciona en el quinto lugar de la tabla con nueve puntos, mientras que la Juventus cae hasta el puesto 25, con apenas dos unidades.