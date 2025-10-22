El Bayern Múnich goleó al Club Brujas de Joel Ordóñez por la Champions League

El club bávaro comenzó con gran dominio e impuso su poderio ganando al minuto 5 tras una jugada en espacio reducido de Lennart Karl en su debut en la Champions League del centrocampista de 17 años.

El zaguero central ecuatoriano arrancó de titular ante un Bayern con Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise de arranque .

El Bayern Múnich goleó 4-0 al Club Brujas del ecuatoriano Joel Ordóñez por la tercera jornada de la fase inicial de la Champions League .

Lennart Karl celebrando su primer gol en su debut en la Champions League.

Lennart Karl celebrando su primer gol en su debut en la Champions League. ( )

Nueve minutos después, en una floja marca de la defensa belga, el delantero inglés Harry Kane puso el segundo gol en el marcador tras un pase raso del defensor Konrad Laimer. La ofensiva del Bayern no cesó, y al minuto 34, el colombiano Luis Díaz remató con potencia para sellar la goleada en el primer tiempo.

En los segundos 45 minutos, el Bayern Múnich mantuvo su supremacía frente al Brujas, que no logró descifrar la fórmula para hacerle daño al conjunto alemán.

Pese a ello, los dirigidos por Vincent Kompany no bajaron los brazos y buscaron ampliar la ventaja con ataques protagonizados por Harry Kane, Michael Olise y Luis Díaz.

Al minuto 79, Nicolas Jackson marcó el 4-0 y selló la goleada en el Allianz Arena.

Con este resultado, el Bayern Múnich se ubica en el segundo lugar de la tabla de posiciones con nueve unidades, mientras que el Brujas desciende al puesto 20 con tres puntos.