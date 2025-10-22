El Bayern Múnich goleó al Club Brujas de Joel Ordóñez por la Champions League

El<b> Bayern Múnich</b> goleó 4-0 al <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/club-brujas target=_blank>Club Brujas</a> del ecuatoriano Joel Ordóñez por la tercera jornada de la fase inicial de la <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/champions-league target=_blank>Champions League</a>. El zaguero central ecuatoriano<b> </b>arrancó de titular ante un Bayern<b></b> <b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/laliga-cancela-el-partido-previsto-entre-el-barcelona-y-el-villarreal-en-miami-HD10312360 target=_blank></a>