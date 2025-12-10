Fútbol Internacional
10 dic 2025 , 13:48

EN VIVO | Athletic Club de Bilbao vs. París Saint-Germain, por la Champions League

El Athletic Club de Bilbao se enfrenta al París Saint-Germain de Willian Pacho por la sexta fecha de la fase inicial de la Champions League.

   
Este miércoles 10 de diciembre, el Athletic Club de Bilbao se enfrentará al París Saint-Germain de Willian Pacho por la sexta fecha de la fase inicial de la Champions League.

El ecuatoriano Willian Pacho será titular en la defensa del conjunto parisino, que buscará sumar tres puntos en el estadio San Mamés ante un rival que intentará quedarse con la victoria para seguir escalando en la tabla de posiciones.

El PSG llega a este partido después de golear 5-0 al Rennes por la jornada 15 de la Ligue 1, mientras que el Athletic Club de Bilbao viene de derrotar 1-0 al Atlético de Madrid.

El encuentro está programado para las 15:00 (hora de Ecuador) y será transmitido en vivo por Disney Plus y ESPN.

Alineaciones confirmadas:

Siga el relato en vivo del partido aquí:

