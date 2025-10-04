¡Sin Piero Hincapié! El Arsenal derrotó 2-0 al West Ham por la Premier League

El Arsenal, sin la presencia de Piero Hincapié por lesión, venció por 2-0 al West Ham United en la séptima jornada de la Premier League. Con este resultado, los Gunners se ubican de manera provisional en el primer lugar de la tabla, con 16 puntos.

Sin embargo, el equipo dirigido por Mikel Arteta deberá esperar que el Chelsea derrote al Liverpool para conservar el liderato al final de la jornada.

Desde el inicio del encuentro, el Arsenal mostró una postura dominante. Controló la posesión del balón, impuso su ritmo de juego y fue agresivo en ataque.

El primer tanto llegó al minuto 38, cuando Declan Rice aprovechó un rebote en el área y definió con un potente remate para abrir el marcador ante su exequipo.

Lea también: Mikel Arteta confirmó la fecha de regreso de Piero Hincapié con el Arsenal

Antes del descanso, Riccardo Calafiori estuvo cerca de aumentar la ventaja, pero su remate se estrelló en el travesaño. En la segunda mitad, el Arsenal mantuvo la presión y buscó ampliar el marcador.

Finalmente, Bukayo Saka, desde el punto penal, sentenció el partido con el 2-0 definitivo.

Con esta victoria, el Arsenal suma 16 puntos y se prepara para enfrentar al Fulham el próximo 18 de octubre.