Enner Valencia: "Ya estoy para jugar los 90 minutos"

Previo al partido contra Bolivia como segundo amistoso comprobatorio antes de la Copa América 2024, el máximo rompe redes de la Selección ecuatoriana, Enner Valencia, se refirió al tema de su lesión en el pie que lo mantuvo alejado de las canchas durante dos meses aproximadamente.

"En Porto Alegre no tuve el proceso de recuperación adecuada para mi lesión en el pie. Aquí en la Selección me han ayudado bastante, me siento mucho mejor y ya estoy para jugar 90 minutos", aseguró Enner en una entrevista para el programa De Fútbol Se Habla Así de DSports Ecuador.

Enner deja claro que ya está a total disposición del cuerpo técnico para tener participación contra Bolivia, brindando los detalles sobre su fallida recuperación en el Inter de Porto Alegre.

