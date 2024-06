" Ecuador todavía no ha encontrado el juego ideal y les falte despegarse porque han rotado bastante. A pesar de eso, Ecuador tiene muchos jugadores en las mejores ligas y físicamente es impecable ", exclamó el jugador de 37 años.

"El delantero más difícil y peligroso es Enner Valencia, el año pasado con el Inter me hizo dos goles en Copa Libertadores y en el último amistoso él también me marcó. Es un goleador de mucha jerarquía y calidad. Es el jugador que más me ha hecho sufrir porque sabe definir", alegó el boliviano.

En adición, defendió a su compatriota, Gabriel Villamil de 22 años, actual jugador de Liga de Quito, quien es criticado por la hinchada Alba debido a su desempeño en la cancha.