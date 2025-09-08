Fútbol Internacional
Enner Valencia será homenajeado por sus 100 partidos con Ecuador

Este martes 9 de septiembre, la selección de Ecuador se enfrenta a Argentina por la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas

   
    Enner Valencia canta el Himno Nacional de Ecuador en el Mundial de Qatar 2022( Foto: Internet )
Previo al esperado encuentro entre Ecuador y Argentina, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) rendirá un homenaje especial a Enner Valencia, quien ha alcanzado los 100 partidos oficiales con la selección nacional.

El capitán y máximo goleador histórico de la Tricolor vivirá un momento cargado de emoción, ya que el duelo ante la campeona del mundo no solo marca su centenario con la selección, sino también su último partido en Eliminatorias Sudamericanas.

El homenaje se realizará en el estadio Monumental Banco Pichincha, escenario del encuentro de este martes. La FEF reconocerá la trayectoria y el legado del delantero del Inter de Porto Alegre, quien ha sido una de las figuras más representativas del fútbol ecuatoriano en la última década.

Lea también: Enner Valencia y su marca imborrable: los 14 goles que anotó con Ecuador en Eliminatorias

Enner Valencia celebra un gol con la selección de Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas Mundial 2026.
Enner Valencia celebra un gol con la selección de Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas Mundial 2026. ( Foto: Internet )

“Homenaje como corresponde. Enner Valencia, goleador histórico y capitán del seleccionado ecuatoriano, tendrá un reconocimiento por alcanzar 100 partidos con La Tri”, escribió el periodista Daniel Navas en su cuenta de X.

“Mañana (Mañana, 9 de septiembre), previo al duelo ante Argentina (último del delantero por Eliminatorias), tendrá su homenaje”, agregó.

En el actual proceso eliminatorio rumbo al Mundial 2026, Enner ha disputado 14 partidos, en los que ha sumado 5 goles y 2 asistencias.

A lo largo de su carrera, en Eliminatorias Sudamericanas, ha marcado 14 goles, siendo Bolivia (5) y Venezuela (4) sus víctimas favoritas. Su primer tanto en esta competición lo anotó el 24 de marzo de 2016 frente a Paraguay.

Este martes, ante Argentina, Enner Valencia buscará cerrar su etapa en Eliminatorias con una actuación memorable.

Temas
Selección Ecuador
Eliminatorias
Enner Valencia
homenaje
Eliminatorias Mundial 2026
Ecuador
Noticias
