Lionel Messi, luego de ser coronado como el ganador del octavo Balón de Oro de su carrera, tuvo una conversación con uno de los streamers más vistos de España, Ibai Llanos, y el argentino aprovechó para hacerle un reproche.

Luego de que Llanos lo felicitara por este nuevo premio a su carrera, Messi le reclama al streamer por haber expuesto algunos mensajes personales en redes sociales.

“Estoy enojado con vos, no me gustó lo que hiciste el otro día. Me mandaste mensajes y lo leíste todos en público. Ahora no te voy a contestar más, no tenés privacidad vos, te clavo el visto la próxima”, le reclamó Messi en tono jocoso.

