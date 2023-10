La ceremonia del Balón de Oro del 2023 no se quedó solamente con la obtención de Lionel Messi del galardón, también tuvo la reacción de Cristiano Ronaldo.

El portugués no estuvo entre los nominados para ganar el premio; sin embargo, no perdió la oportunidad para demostrar que no se encuentra contento con el ganador.

En el programa de AS Televisión, Tomás Roncero, periodista español, comentó que “Hola amigos, se consumó lo que sabíamos. A Messi le iban a tirar otra vez el Balón de Oro”. “Felicidades Leo, felicidades campeón”, señaló. Agregó que estaba bien como homenaje y que ya está casi retirado en la MLS.

Roncero es un periodista apasionado por el Real Madrid, que siempre ha demostrado su amor por los Blancos, y no se ha guardado su rechazo al FC Barcelona ni por Lionel Messi.

Ronaldo respondió la publicación de Instagram con “”, burlándose de la decisión de otorgarle el Balón de Oro a Lionel Messi.