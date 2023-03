Copa Libertadores: El Nacional perdió 2-1 y quedó eliminado de este torneo

Deportivo Independiente Medellín derrotó 2-1 a El Nacional por la fase 2 de la Copa Libertadores y accedió a la siguiente fase. El equipo capitalino quedó eliminado y perdió su invicto de seis partidos sin conocer la derrota.

El Nacional en la primera parte, fue sometido por su rival. Los militares no encontraron su juego que había mostrado en los anteriores cotejos. El portero David Cabezas fue la figura salvando a su equipo en reiteradas ocasiones.

DIM en cambio, no encontró la manera de convertir el primer gol a El Nacional, sus atacantes carecieron de efectividad, sin embargo sus mediocampistas manejaron los tiempos del partido.

El equipo Colombiano no desesperó y eso fue clave, porque no descuidaron las marcas, no dejaron que El Nacional crea jugadas de peligro, si bien Parrales remató al arco el balón no tuvo la dirección a portería.

