Chelsea goleó 4-1 al AC Milan y ya piensa en el inicio de la Premier League

El Chelsea de Moisés Caicedo goleó 4-1 al AC Milan de Pervis Estupiñán en un duelo que no contó con ambos seleccionados ecuatorianos en cancha ya que el lateral de la Tri tuvo descanso, en cambio, Caicedo fue titular y brilló.

Los de Londres sellaron una pretemporada perfecta, ganando todos sus partidos y siendo contundentes a vísperas del inicio de la Premie League.

Iniciado el partido, el AC Milan fue a buscar el arco del Chelsea, presionando en bloque alto y tratando de buscar el 1-0 sin tener muchas opciones.

Sin embargo, el cuadro de Londres selló el 1-0 por medio de un tiro libre cobrado por Reece James que fue desviado por un jugador milanista en apenas 5 minutos.

Acto seguido, sin que el AC Milan pueda interpretar el golpe, llegó el 2-0 al minuto 7 por medio de Joao Pedro y un cabezazo letal dentro del área.

El Milan se quedó con uno menos en apenas 18 minutos, en este caso fue Andrei Coubiș quien derribó a Joao Pedro cerca del área lo que fue interpretado como cortar una acción manifiesta de gol recibiendo la tarjeta roja.

Los italianos estuvieron cerca de descontar pero finalmente el primer tiempo terminó 2-0 a favor de los ingleses que fueron efectivos.

En la segunda mitad el Chelsea realizó varios cambios en su alineación, reconociendo que el marcador (2-0) y el hombre de más en cancha, le daba la libertad de rotar.

Steveao, Delap, Gusto y Santos ingresaron y refrescaron un ataque que volvió a lastimar. Steveao fue derribado dentro del área y Delap lo transformó en gol desde el punto penal al minuto 67.

Pese al 3-0 en contra, el Milan no decayó y pudo descontar por medio de Youssouf Fofana quien invadió el área y remató para el 3-1 al minuto 70.

En el cierre del duelo, Delap volvió a anotar dentro del área, con un remate cruzado para sellar la goleada en casa.

El marcador no se movió y con ello el Chelsea ganó 4-1 y cerró con broche de oro su pretemporada europea. El próximo fin de semana debutará en la Premier League con el Crystal Palace.