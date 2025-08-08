Fútbol Internacional
08 ago 2025 , 12:03

Moisés Caicedo le gana el duelo a Piero Hincapié en amistoso entre el Chelsea y Bayer Leverkusen

El Chelsea de Moisés Caicedo derrotó 2-0 al Bayer Leverkusen de Piero Hincapié con goles de Estevao y Joao Pedro.

   
  • Moisés Caicedo le gana el duelo a Piero Hincapié en amistoso entre el Chelsea y Bayer Leverkusen
    Chelsea derrotó 2-0 al Bayer Leverkusen.( ARCHIVO )
Fuente:
Redacción
user placeholder

Kevin Verdezoto
Canal WhatsApp
Newsletter

El Chelsea derrotó 2-0 al Bayer Leverkusen en duelo de ecuatorianos. Moisés Caicedo fue el capitán para los ingleses, mientras que Piero Hincapié fue el líder defensivo del cuadro alemán.

El conjunto de Londres se impuso de principio a fin gracias a los goles de Estevao y Joao Pedro.

En apenas 3 minutos de juego, el Chelsea tuvo una jugada de peligro por medio de un desborde del brasileño Estevao, quien centró a Marc Cucurella quien invadió el área e intentó rematar pero quedó bloqueado por un defensor del Leverkusen.

Los primeros minutos de juego fueron para el Chelsea con un Moisés Caicedo como pivote de área.

El gol llegó al minuto 18 por medio de Estevao quien pescó un rebote dentro del área y poner el 1-0 para el club inglés ante un pobre Leverkusen.

Lea: (VIDEO) Piero Hincapié y Moisés Caicedo conversaron antes del Chelsea vs. Leverkusen

Por su parte, Piero Hincapié se vio presionado ante las arremetidas de Liam Delap y los nulos apoyos de Jarell Quansah en la zaga.

Chelsea continuó martillando desde la banda de Cucurella, ampliando el campo y así buscando los duelos con un flojo Nathan Tella que le costó en las coberturas, siendo superado y así filtrándose varios pases a Dilap que estuvo cerca del 2-0.

El primer tiempo culminó con un Chelsea muy superior ante un Leverkusen desordenado y sin capacidad de responder colectivamente.

Para la segunda mitad, Enzo Maresca dio movimiento al banco de suplentes y decidió darle ingreso a Dário Essugo, Pedro Neto y Jorrel Hato en lugar de Moisés Caicedo, Cole Palmer y Marc Cucurella.

Hincapié fue reemplazado al minuto 59 del partido en lugar de Christian Kofane con oficio más ofensivo, siendo parte de la gama de cambios que cambiaron el ritmo del partido.

El partido no tuvo más goles y el Chelsea selló un nuevo triunfo a vísperas del arranque de la Premier League de Inglaterra donde busca ganar terreno y poder competir por el título.

Temas
Fútbol
Bayer Leverkusen
Chelsea
Europa
Noticias
Recomendadas