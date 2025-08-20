Fútbol Internacional
El Villarreal ficha al central Renato Veiga del Chelsea

El defensa portugués del Chelsea, Renato Veiga, reforzará la zaga del Villareal ante las recientes lesiones de sus centrales.

   
    El portugués Renato Veiga será nuevo jugador del Villareal
El Villarreal, equipo de la Liga española de fútbol, ha cerrado un acuerdo con el Chelsea para obtener el traspaso del central Renato Veiga, por el que pagará USD 27 millones fijos y hasta USD 5 millones más en variables, según información de Fabrizio Romano y EFE.

Las opciones para que el submarino amarillo tenga que pagar esos cinco millones, que dependen de hitos individuales y de equipo.

El conjunto dirigido por Marcelino García espera que el jugador portugués de 22 años llegue este jueves a Villareal para someterse al reconocimiento médico y cerrar la que será una de las operaciones más altas de su historia.

Veiga llegará al equipo después de que las lesiones de Willy Kambwala y Logan Costa, ambos también centrales, hayan obligado al club a volver al mercado para reforzar la defensa.

