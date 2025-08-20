El Milan de Pervis se refuerza con Victor Boniface del Bayer Leverkusen

El AC Milan y el Bayer Leverkusen están en las etapas finales de la negociación para el traspaso del delantero nigeriano Victor Boniface, quien ya tendría un acuerdo inicial con el club italiano.

De acuerdo con información del periodista Patrick Berger, el delantero de 24 años, Victor Boniface, podría unirse al Milan en calidad de cedido con una opción de compra de USD 34 millones. El club italiano ya ha enviado una oferta formal al Bayer Leverkusen, que se encuentra en proceso de revisión, y se espera que el acuerdo se concrete pronto.

Durante la pasada temporada de la Bundesliga, Boniface anotó 11 goles y dio 2 asistencias en 27 partidos. Su mejor campaña fue la 2023/24, cuando alcanzó 21 goles y 10 asistencias y se consagró campeón de la Bundesliga con el Leverkusen.

Después de 32 goles y 12 asistencias en dos temporadas con el Leverkusen, Boniface dejaría el club que lo fichó por USD 26 millones al equipo belga Union Saint-Gilloise.

La incorporación del nigeriano sería el octavo fichaje del AC Milan en este mercado de fichajes.