El Toronto FC de la MLS oficializa la llegada de José Cifuentes

El Toronto FC oficializó este viernes el préstamo del mediocampista de 26 años José Cifuentes proveniente del Rangers Football Club de la Premiership escocesa. Llega cedido hasta junio del 2026 con opción de compra.

El mercado de fichajes de la MLS (Major League Soccer) se abrió el jueves 24 de julio y cerró el jueves 21 de agosto, sin embargo, el fichaje se completó este jueves según informó el club canadiense.

“Cifu será una muy buena incorporación y ha demostrado su capacidad para rendir al máximo nivel en la MLS. Sus habilidades complementarán a nuestro grupo actual y serán una pieza clave en nuestro equipo mientras seguimos construyendo el futuro”, declaró Jason Hernández, gerente general del Toronto FC.

Cifuentes jugó tres temporadas con Los Ángeles FC (2020, 2021 y 2022) antes de fichar por el club escocés en el 2023. Cifuentes es uno de los 10 jugadores en la historia de la MLS en alcanzar el hito de los 100 partidos en sus primeras cuatro temporadas antes de cumplir 25 años.