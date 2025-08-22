El Toronto FC de la MLS oficializa la llegada de José Cifuentes

El <b>Toronto FC </b>oficializó este viernes el préstamo del <b>mediocampista de 26 años <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/jose-cifuentes-cedido-nuevo-jugador-torontofc-mls-GF9968392#google_vignette target=_blank>José Cifuentes</a></b> proveniente del <b>Rangers Football Club</b> de la Premiership escocesa. <b>Llega cedido hasta junio del 2026</b> con <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/major-league-soccer target=_blank></a></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/trump-anuncia-que-el-sorteo-del-mundial-2026-sera-el-5-de-diciembre-washington-HA9983584 target=_blank></a></b> <b></b><b></b>