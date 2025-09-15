El PSG acumula cinco bajas por lesión previo a su debut en la Champions League

El campeón defensor de la UEFA Champions League, el París Saint-Germain, se prepara para un exigente debut este miércoles frente al Atalanta, en el inicio de una nueva edición del torneo continental. Y aunque las luces del equipo parisino siguen brillando por su poderío ofensivo en la liga local, las alarmas están encendidas en la enfermería.

A las ya confirmadas bajas de Ousmane Dembélé y Desiré Doué, lesionados durante el parón de selecciones, se sumaron este domingo los nombres de Kvicha Kvaratskhelia, Lucas Beraldo y Kang-in Lee, quienes salieron con molestias tras la victoria 2-0 sobre el Lens. El encuentro fue dominado de principio a fin por los de Luis Enrique, con un doblete de Bradley Barcola y dos asistencias del portugués Vitinha, que dejó una nueva muestra del potencial ofensivo parisino pese a las ausencias.

Ante ese escenario, la defensa del título europeo empieza cuesta arriba para el PSG. La visita al Gewiss Stadium será su primera gran prueba de fuego de la temporada, y Willian Pacho aparece como uno de los nombres más destacados del once inicial. El central ecuatoriano, consolidado en la zaga parisina desde mediados de año, será titular frente a Atalanta, en un duelo que promete intensidad y ritmo ante el siempre vertical equipo italiano.

Con un plantel mermado pero aún temible, el PSG buscará dar un golpe de autoridad en el arranque del torneo. Y en ese reto, la seguridad defensiva de Pacho será clave para mantener el equilibrio ante una ofensiva de Atalanta que suele hacer daño en casa.

La Champions comienza, y con ella, el camino del vigente campeón, que quiere volver a reinar en Europa... aunque esta vez, con menos márgenes para el error.