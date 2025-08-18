El peor debut liguero del Atlético de Madrid en 16 años

El <b>debut del <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/atletico-de-madrid target=_blank>Atlético de Madrid</a></b> en la primera jornada de <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/futbol-espanol target=_blank>La Liga</a></b> este domingo marca un episodio negativo en la era de <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/diego-simeone target=_blank>Diego Simeone</a></b>. Es la <b>primera vez que el entrenador argentino pierde en la primera</b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/fc-barcelona-empieza-temporada-polemica-victoria-mallorca-MG9945178 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b>