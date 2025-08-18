El peor debut liguero del Atlético de Madrid en 16 años

El debut del Atlético de Madrid en la primera jornada de La Liga este domingo marca un episodio negativo en la era de Diego Simeone. Es la primera vez que el entrenador argentino pierde en la primera jornada de liga desde que se hizo cargo del equipo colchonero.

La última vez que el Atlético de Madrid cayó en su debut liguero fue hace 16 años, en 2009, con Abel Resino en el banquillo, cuando perdió 3-0 contra el Málaga.

La derrota ha generado preocupación entre los aficionados y críticas a Simeone, especialmente por los cambios realizados durante el partido que, según los hinchas, desarmaron al equipo y permitieron la remontada del rival.

A pesar de ello, el Cholo ha defendido el desempeño de su equipo.

"El resultado es lo más importante en este juego, tuvimos poca eficacia y lo tenemos que mejorar, para competir como necesitamos. Necesitamos ser más eficaces", declaró Simeone después del partido.