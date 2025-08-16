Fútbol Internacional
16 ago 2025 , 14:16

FC Barcelona empieza la temporada con una polémica victoria ante Mallorca

El FC Barcelona empezó ganando la temporada con victoria por 2-0 ante Mallorca, pero la actuación arbitral fue bastante criticada.

   
    FC Barcelona venció 2-0 al Mallorca.( Redes sociales )
Este sábado 16 de agosto, el FC Barcelona empezó la defensa del título liguero con un triunfo cómodo ante el Mallorca por 0-3.

La conexión entre Lamine Yamal y Raphinha fue determinante para abrir el marcador: un centro preciso del joven español encontró al brasileño solo en el área, quien remató de cabeza sin oposición ante la defensa bermellona.

La polémica llegó pronto en Son Moix. Un disparo de Lamine Yamal impactó en la cabeza de Raíllo, que quedó tendido en el área, pero el árbitro Munuera no detuvo el juego.

La jugada continuó y terminó en gol de Ferran Torres desde fuera del área, lo que desató la indignación de los locales. Las protestas derivaron en una amarilla para Morlanes, que acabaría siendo determinante minutos después.

En una acción posterior, Morlanes cometió una fuerte entrada sobre Lamine y vio la segunda amarilla, dejando al Mallorca con diez hombres. La situación se complicó aún más cuando Muriqi, en una acción imprudente con los tacos a la altura de la cabeza de Joan García, fue expulsado tras revisión del VAR.

El conjunto de Jagoba Arrasate se vio obligado a terminar el partido con nueve jugadores, prácticamente sin opciones de remontar.

El encuentro pudo haberse equilibrado en el aspecto disciplinario, ya que Raphinha protagonizó una dura entrada sobre Mateu Jaume que rozó la roja directa, aunque el árbitro solo mostró amarilla. En la segunda mitad, el Barça controló el partido sin sobresaltos.

