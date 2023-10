El 'Papu' Gómez confirma su sanción por doping, pero se defiende

Alejandro 'Papu' Gómez, actualmente jugador del Monza, confirmó este domingo que fue sancionado durante dos años por dar positivo en un control antidopaje pero se defendió asegurando que ingirió la sustancia de manera accidental, bebiendo un jarabe de su hijo pequeño.

"Confirmo que en el día de ayer me fue notificada resolución del Comité Sancionador Antidopaje de la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte, por la cual se acuerda la suspensión de mi licencia federativa por un período de dos años", comunicó en su cuenta de Instagram.

"Desde siempre, no solamente he cumplido estrictamente toda la normativa sino que me he posicionado como un férreo defensor del deporte limpio y la deportividad, condenando y rechazando categóricamente toda forma de dopaje. Nunca he tenido ni tendré la intención de recurrir a una práctica prohibida", apuntó.

El jugador dio positivo cuando formaba parte del Sevilla en un control antes del Mundial, pero explicó que fue por tomarse un jarabe de su hijo pequeño.

"La presunta infracción tiene su origen en la presencia de Terbutalina en mi organismo por haber recibido por error y de forma accidental, involuntaria y no intencionada, una cuchara del jarabe de mi hijo pequeño, para el alivio de la tos. Conviene no obstante precisar que el uso terapéutico de la Terbutalina está permitido para los deportistas profesionales y que en ningún caso mejora el rendimiento deportivo en el fútbol", señaló.

Además, desveló que recurrirá al "considerar que la tramitación del expediente disciplinario no se habría realizado conforme a lo dispuesto en la normativa" con el objetivo de una posible reducción en la sanción de dos años. EFE