<b>Yassine Chueko</b> es un soldado retirado del Ejército de Estados Unidos con experiencia en artes marciales mixtas. Según varias fuentes locales, <b>David Beckham</b>, propietario del <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/inter-de-milan target=_blank>Inter de Miami</a></b>, recomendó a<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/messi target=_blank></a></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/real-madrid-presentara-franco-mastantuono-jueves-14-agosto-JK9927182 target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b></b> <b></b><b></b>