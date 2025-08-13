El millonario sueldo de Yassine Cheuko, guardaespaldas de Messi en el Inter Miami

Yassine Chueko es un soldado retirado del Ejército de Estados Unidos con experiencia en artes marciales mixtas. Según varias fuentes locales, David Beckham, propietario del Inter de Miami, recomendó a Chueko para que sea guardaespaldas de Lionel Messi.

Yassine está junto al astro argentino dentro y fuera de la cancha dado que se lo ha visto acompañarlo a lugares públicos no relacionados con el fútbol. Pero también Lionel ha sido visto en supermercados y centros comerciales sin su escolta.

Según BEIN Sports y el diario TheMirror, Chueko recibe alrededor de USD 250 mil mensual, lo que se traduce en un salario anual de USD 3 millones, suma que supuestamente es cubierta por el Inter de Miami.

Yassine lidera un equipo de seguridad de 50 personas encargado de proteger al jugador y a su familia. A pesar de su reciente fama, Cheuko sigue totalmente concentrado en la seguridad de Messi, su misión principal.

En una entrevista para House of Highlights, el ex militar comentó que en sus siete años trabajando en el fútbol europeo vivió seis invasiones al campo, mientras que en la MLS ya han ocurrido 16 invasiones en apenas 20 meses.