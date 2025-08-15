El Liverpool pide un delantero tras la muerte de Diogo Jota

El Liverpool, pese a haberse gastado ya en este mercado más de USD 350 millones de fichajes, quiere "al menos" un delantero más, siendo su principal objetivo el sueco Alexander Isak.

Arne Slot, técnico de los 'Reds', aseguró en una entrevista con Sky Sports que tras la marcha del uruguayo Darwin Núñez y del colombiano Luis Díaz, y después del fallecimiento de Diogo Jota, necesitan "al menos un atacante más" para completar la plantilla.

El neerlandés explicó que el año pasado ganaron muchos partidos por un gol de diferencia, por lo que era muy importante no encajar para poder llevarse los tres puntos.

Slot confía en que este año van a crear más ocasiones, al tener dos laterales que suben y bajan como Milos Kerkez y Jeremie Frimpong y un jugador como Florian Wirtz en la media punta, pero que necesitan un 'nueve' que acompañe a Hugo Ekitiké para que marque las oportunidades.

"Está claro que necesitamos al menos una atacante más", dijo el técnico neerlandés, dejando claro los rumores que sitúan al Liverpool como el destino más claro para Isak en caso de que abandone el Newcastle United.

Las 'Urracas' ya rechazaron hace unos días una oferta de USD 138 millones por el sueco, mientras que el Liverpool se negó a negociar a partir de ahí. Desde entonces, Isak se ha puesto en rebeldía y ha expresado su deseo de marcharse este verano, en tanto que el Liverpool ha hecho caja con las ventas de Díaz y Núñez, por los que ha ingresado 130 millones.

El fichaje de Ekitiké, llegado por USD 99 millones procedente del Eintracht de Frankfurt, pareció cerrar las puertas de Isak, pero el francés puede jugar tanto en punta como por la izquierda.