El Inter de Milán quieren el fichaje del Dibu Martínez

Emiliano Dibu Martínez vuelve a estar en el radar de un gigante europeo. Después de su frustrado arribo a Manchester United en el último mercado de pases —operación que esperó hasta el final sin concretarse—, el arquero campeón del mundo aparece ahora como el principal objetivo del Inter de Milán para reforzar su arco.

   
    Dibu Martínez, portero argentino.
De acuerdo con información de Football Insiders, la dirigencia del Nerazzurro, club donde milita Lautaro Martínez, inició un análisis profundo sobre el futuro de la portería. El motivo central es la situación contractual de Yann Sommer: el suizo mantiene un nivel sobresaliente desde hace dos temporadas, pero su vínculo vence en julio de 2026 y, hasta ahora, no se registraron avances para una renovación.

Ante el escenario incierto, el cuerpo técnico que encabeza Christian Chivu ya definió al Dibu como candidato ideal para tomar el mando del arco interista en caso de que Sommer no continúe. Leadership, experiencia internacional y personalidad fuerte son los atributos que más seducen a la estructura deportiva del club italiano, que sueña con volver a pelear seriamente la Champions League.

En Aston Villa, Martínez es pieza clave. Acumula 11 partidos en la temporada entre Premier League y Europa League, con cuatro vallas invictas y apenas nueve goles recibidos. Aunque es titular indiscutido para Unai Emery, tanto el entrenador como la directiva del club inglés reconocen que una oferta importante desde Italia podría abrir la puerta a una negociación.

El interés recién comienza, pero el nombre de Dibu Martínez vuelve a instalarse con fuerza en el mercado europeo, esta vez con el Inter como protagonista.

