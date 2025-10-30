El delantero francés Desiré Doué estará de baja durante varias semanas

El Paris Saint-Germain informó este jueves que el delantero francés, Desiré Doué, sufrió una lesión muscular en el muslo derecho y estará de baja durante varias semanas.

Doué, de 20 años, tuvo que abandonar el partido en el minuto 62 del encuentro de este miércoles que enfrentó al PSG contra el Lorient. Fue retirado en camilla y posteriormente abandonó el estadio con muletas.

Doué se perderá el partido de la Champions League contra el Bayern de Múnich y los próximos partidos de la fecha FIFA con Francia en noviembre. El delantero recientemente había regresado de una lesión que lo había mantenido fuera de las canchas durante seis partidos con el club parisino.

El PSG se encuentra en el primer lugar de la Ligue 1 con 21 puntos, un punto por delante del Mónaco y dos del Marsella. Doué ha marcado tres goles y ha dado una asistencia en la presente temporada.