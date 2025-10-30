La Juventus presenta a Luciano Spalletti como su nuevo entrenador

Luciano Spalletti, exseleccionador italiano, se convirtió este jueves en el nuevo entrenador de la Juventus Turín tras la destitución del croata Igor Tudor.

Spalletti es el nuevo entrenador de la Juventus: el técnico toscano ha firmado un contrato hasta el 30 de junio de 2026", informó el club turinés en un comunicado oficial.

"Un perfil altamente cualificado y con gran experiencia al que estamos encantados de dar la bienvenida a la familia Juventus: ¡bienvenido a la Juventus y mucha suerte, mister!", añadió.

El extécnico también de Inter, Roma y Nápoles, entre otros, llegó a Continassa (ciudad deportiva de la 'Juve') y se pondrá al frente del equipo este viernes para preparar el duelo de Serie A ante el Cremonese del sábado.

El técnico, que tiene tatuado el escudo del Nápoles y el número 3 en referencia al histórico 'Scudetto' conquistado con las partenopeos en 2023, firma un contrato solo por lo que resta de temporada, aunque con una cláusula de renovación automática si consigue la clasificación a la próxima Liga de Campeones, según apuntan desde Italia.

Spalletti se pone al frente de una 'Juve' que marcha séptima en la Serie A con 15 puntos. La 'Vecchia Signora' rompió el miércoles su mala racha de 8 partidos seguidos sin ganar, 3 derrotas consecutivas y 4 partidos sin marcar, con una victoria ante el Udinese (3-1). La victoria previa a esta última databa del pasado 13 de septiembre, en el clásico ante el Inter de Milán.

El nuevo técnico juventino fue destituido del cargo de seleccionador el pasado 8 de junio de 2025, poco después de una derrota ante Noruega (3-0) en la fase de clasificación al Mundial 2026.

Su puesto como seleccionador ya estuvo en juego tras la Eurocopa 2024, en la que la 'Azzurra' defendía la corona conquistada en 2021 y en la que cayó en octavos de final ante Suiza.

En su palmarés como técnico figuran, además del 'Scudetto' conquistado con el Nápoles, dos Copas de Italia y una Supercopa de Italia, ganadas todas con el Roma; y dos títulos ligueros rusos, una copa rusa y una supercopa rusa con el Zenit de San Petesburgo.

Además, en la 'Juve' trabaja también su hijo Federico, de 30 años, como ojeador del club.