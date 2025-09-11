Fútbol Internacional
11 sep 2025 , 07:56

El Chelsea acusado de 74 cargos por presuntas irregularidades en fichajes y agentes

El Chelsea ha sido acusado este jueves por presuntas infracciones al periodo comprendido entre 2009 y 2022, durante la etapa de Roman Abramovich como propietario del club.

   
  • El Chelsea acusado de 74 cargos por presuntas irregularidades en fichajes y agentes
    El club londinense tiene hasta el 19 de septiembre de 2025 para presentar su respuesta formal( REDES )
Fuente:
EFE
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

El Chelsea ha sido acusado este jueves de 74 cargos por parte de la Federación Inglesa de Fútbol (FA) por presuntas infracciones relacionadas con fichajes, agentes e inversiones de terceros.

El caso se remonta al periodo comprendido entre 2009 y 2022, durante la etapa de Roman Abramovich como propietario del club.

En su comunicado, la FA detalló que los cargos se refieren a posibles vulneraciones de los reglamentos de los Agentes Fútbol, Intermediarios e inversión de Terceros en Futbolistas que podrían implicar sanciones económicas o incluso deportivas.

Lea también: Maduro exige cambio en el cuerpo técnico de la Vinotinto tras eliminación ante Colombia

Según el organismo, la mayor parte de las conductas investigadas tuvieron lugar entre las temporadas 2010/11 y 2015/16 y explicó que el club londinense tiene hasta el 19 de septiembre de 2025 para presentar su respuesta formal.

El Chelsea, ahora bajo propiedad del consorcio liderado por Todd Boehly y Clearlake Capital desde mayo de 2022, aseguró en un comunicado que estos hechos fueron "autoinformados" a las autoridades tras el cambio de dueños.

"El club ha mostrado una transparencia sin precedentes durante este proceso, dando acceso total a sus archivos y datos históricos, y continuará colaborando con la FA para cerrar este asunto lo antes posible", señaló la entidad londinense en un escrito.

Temas
Chelsea
Premier League
infracción
Roman Abramovich
Inglaterra
Noticias
Recomendadas