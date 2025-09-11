El Chelsea acusado de 74 cargos por presuntas irregularidades en fichajes y agentes

El <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/chelsea target=_blank>Chelsea</a></b> ha sido acusado este jueves de <b>74 cargos</b> por parte de la Federación Inglesa de Fútbol (FA) por presuntas infracciones relacionadas con <b>fichajes, agentes e inversiones de terceros</b>. El caso se<b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/maduro-exige-cambio-en-el-cuerpo-tecnico-de-la-vinotinto-tras-eliminacion-ante-colombia-II10093803 target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b></b> <b></b>