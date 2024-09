El Athletic empata en Roma en su regreso a Europa

Más de seis años después de su último partido en competición europea, el Athletic Club se estrenó en la Europa League 2024-25 con empate en Italia ante la AS Roma (1-1), este jueves en el Olímpico de la capital italiana.

Para muchos de los integrantes del once inicial de Ernesto Valverde era su primer partido en competición europea, después de que el club vasco no lograse pasaporte europeo desde la eliminación en octavos de final ante el Olympique de Marsella en marzo de 2018.

La Roma, que presenta una imagen diferente desde que el técnico croata Ivan Juric se hiciese cargo del equipo gialloroso en sustitución de Daniele De Rossi la semana pasada (una victoria 3-0 ante el Udinese y un empate), se había adelantado con un gol de cabeza del ucraniano Artem Dovbyk culminando una contra (32). El pase, desde la derecha, había sido del español Angeliño.

El conjunto romano fue campeón de la Conference League en 2022 y un año después llegó a la final de la Europa League.

Pero el Athletic se valió del balón parado para establecer la igualada definitiva. Un centro de falta lateral de Álex Berenguer terminó fue prolongado primero por Unai Núñez de cabeza, el balón llegó a su compañero en el eje de la zaga Aitor Paredes, que también con la testa envió el balón al fondo de las redes del arquero serbio Mile Svilar (85).

En los últimos minutos del partido hubo algún lanzamiento de bengalas desde la zona de aficionados del Athletic contra la afición romana. Algo que no gustó al técnico del Athletic. "Para todos nosotros el fútbol es una fiesta, venir aquí, hemos traído a un montón de gente para animarnos, para vivir un día especial, y no podemos manchar eso tirando alguna bengala donde el público rival, eso no es bueno, no es fútbol".