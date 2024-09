Varios exjugadores del Chelsea reconocen el buen nivel de Moisés Caicedo en esta temporada

“Estamos volviendo a ver al jugador del Brighton. Fue una actuación a lo N’Golo Kanté, aparecía en todas partes . Es un jugador absolutamente fantástico , no sólo destruyendo el juego, también por cómo se asocia con sus compañeros”, mencionó Obi Mikel, exjugador nigeriano.

Otro de los exfutbolistas es Pat Nevin, al decir que “está demostrando que es bueno en todo lo que hace. No va a marcar 10 goles desde fuera del área todos los años. No es algo que se espere de él, tampoco. No se pagaron más de 100 millones de libras por él por ello”, en Talk Sport, al señalar los niveles importantes.