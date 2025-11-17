El Arsenal recupera a Calafiori para compensar la baja por lesión de Magalhães

El <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/arsenal target=_blank>Arsenal</a></b>, club inglés donde milita <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/piero-hincapie-modela-el-nuevo-conjunto-navideno-del-arsenal-KE10411029 target=_blank>Piero Hincapié</a></b>, está a la espera de que el italiano<b> Riccardo Calafiori</b> se recupere de su lesión a tiempo <b>antes de enfrentar este domingo al Tottenham Hotspur</b> en el <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/calafiori-defensor-del-arsenal-es-baja-con-italia-por-lesion-EE10411476 target=_blank></a> <b></b> <b></b><b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/fecha-fifa target=_blank></a></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/psg-usd-280-millones-a-mbappe-por-rechazar-una-oferta-de-traspaso-en-el-2023-LG10435493 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b>