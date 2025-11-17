Fútbol Internacional
17 nov 2025 , 11:41

El Arsenal recupera a Calafiori para compensar la baja por lesión de Magalhães

El Arsenal enfrenta este domingo al Tottenham Hotspur en el derbi del norte de Londres y contará con la vuelta de un defensor pero la ausencia de otro por lesión.

   
  • El Arsenal recupera a Calafiori para compensar la baja por lesión de Magalhães
    Arsenal recuperó a un zaguero pero perdió a otro por lesión.( REDES )
Fuente:
Registro
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

El Arsenal, club inglés donde milita Piero Hincapié, está a la espera de que el italiano Riccardo Calafiori se recupere de su lesión a tiempo antes de enfrentar este domingo al Tottenham Hotspur en el derbi del norte de Londres.

Calafiori fue convocado por Gennaro Gattuso para los partidos clasificatorios frente a Moldavia y Noruega pero no pudo participar por una dolencia en su cadera.

Con la repesca confirmada para Italia, el lateral del Arsenal fue enviado Londres para continuar su recuperación en las instalaciones del club Gunner.

Según información del periodista Fabrizio Romano, el Arsenal espera que Calafiori esté disponible a partir de la próxima semana. Su incorporación es vital para su técnico Mikel Arteta pero otro miembro de su defensa cayó en esta fecha FIFA.

Lea: El PSG pide más de USD 280 millones a Mbappé por rechazar una oferta de traspaso en el 2023

El zaguero central Gabriel Magalhães sufrió una lesión durante la victoria de Brasil este sábado por 2-0 sobre Senegal.

Brasil brindó el siguiente comunicado en su página web: “El jugador del Arsenal, Gabriel Magalhães, fue reevaluado este domingo y se sometió a pruebas de imagen que revelaron una lesión muscular en el muslo derecho. Por lo tanto, el jugador no viajará con el equipo al partido contra Tunez en Lille. No se convocará a ningún otro jugador para sustituirlo”.

Temas
arsenal
lesiones
Fútbol inglés
Italia
Brasil
Noticias
Recomendadas