Calafiori, defensor del Arsenal, es baja con Italia por lesión

Riccardo Calafiori, defensor italiano del Arsenal, será baja en el partido de clasificación para el Mundial 2026, que Italia disputará contra Moldavia este jueves, debido a una lesión en la cadera.