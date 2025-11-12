Fútbol Internacional
Calafiori, defensor del Arsenal, es baja con Italia por lesión

Se prevé que Riccardo Calafiori se pierda el partido de clasificación para el Mundial que Italia disputará contra Moldavia el jueves debido a una lesión en la cadera

   
    Riccardo Calafiori con la indumentaria de la selección italiana. ( REDES )
Riccardo Calafiori, defensor italiano del Arsenal, será baja en el partido de clasificación para el Mundial 2026, que Italia disputará contra Moldavia este jueves, debido a una lesión en la cadera.

Según información de Ryan Taylor, reportero del diario inglés Daily Mirror, el lateral izquierdo de 23 años ha estado siguiendo un programa de entrenamiento separado de sus compañeros de la selección nacional esta semana previo al encuentro de este jueves.

Calafiori ha sido titular en los 11 partidos de la Premier League de los Gunners en lo que va de temporada. El italiano jugó 90 minutos en el empate 2-2 del Arsenal en Sunderland el pasado fin de semana.

La selección italiana busca recuperar el primer puesto del Grupo I en su campaña para clasificarse a la Copa del Mundo del 2026.

Los Azurri enfrentarán a Moldavia este jueves y a Noruega el domingo.

