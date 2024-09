"Ecuador necesita el típico delantero tanque, como lo fui yo, El Tin, Tenorio o Felipao", Eduardo El Tanque Hurtado

La selección de Ecuador se encuentra en un momento de incertidumbre por la falta de gol de sus delanteros, y Enner Valencia, quien figura como el único delantero centro, está enemistado con el gol y no atraviesa una buena racha futbolística.

A raíz de esto, el exdelantero ecuatoriano Eduardo El Tanque Hurtado, en una entrevista para KCH FM, se refirió a la falta de delanteros en la Tri, "no creo que esté faltando formar delanteros, yo creo que no están ocupándolos. Siempre una directiva te contrata un arquero, un central, un volante y un centro delantero, ahora se le da más espacio a un extranjero y eso hace que te falte en la selección ya que en tus clubes no les das la oportunidad".

"Yo creo que en este momento no hay un delantero centro. Jordy Caicedo es el típico delantero tanque como Erben Benítez pero no está, el trabajo de Enner en la selección es bastante bueno pero debemos tener claro que Enner no es el típico 9, él es ágil y va por fuera", afirmó.

Le podría interesar: Kaviedes: "Qué ganas de jugar en esta época, en la mía no llegaban mucho al área"

"Se necesita, como siempre estuvo acostumbrado Ecuador, ese delantero fuerte tanque, como en su momento Lupo, Ermen, Cuki, Tanque Hurtado, Agustín, Carlos Tenorio, Felipao. Éramos jugadores que sabíamos que podíamos jugar espalda al arco y chocar", dijo El Tanque.

Además, se refirió a la ausencia de Leonardo Campana en la convocatoria y la inclusión de Allen Obando, "yo creo que Campana merece tener su oportunidad como todo ecuatoriano, lamentablemente todos los DT que han llegado no lo ven. El entrenador Beccacece dijo que todos van a poder tener la oportunidad de estar y esperemos que ahí se gane la convocatoria".

"Allen Obando será un gran delantero en el momento que le sigan dando oportunidades, si él no le dan oportunidades de jugar no llegará ese delantero que necesitamos. De nada vale que él entrene pero no juegue, estamos pidiendo a gritos que le den la oportunidad en Barcelona", sentenció Hurtado.