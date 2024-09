" Ecuador está en una posición que no puede perder puntos como local , ya que esa diferencia marca en las Eliminatorias, a diferencia de Perú que está para jugar más por el honor, por el hecho de estar últimos", acotó el ecuatoriano.

El Nine realizó un comentario sobre el estratega de Perú, que en su momento fue DT de Liga, "dentro de la cancha, lo conocemos al profesor Jorge Fossati , trabajó mucho tiempo con LDU, él conoce bien el fútbol ecuatoriano.

"Ecuador viene destacando, si bien hay cambios de arquero, la defensa se consolida cada vez más , en medio sabemos lo de Caicedo, lo de Kendry, pero nos está costando marcar. En broma digo: qué ganas tendría de jugar en esta época , ya que en la mía no llegaban mucho al área", se sinceró Kaviedes sobre el proceso de la actual selección.

Finalmente, emitió un comentario sobre el rival de La Tri este martes 10 de septiembre, Perú: "Advíncula, Lapadula, Peña, me gusta cómo están jugando. Pero más allá de lo individual, todos tienen que poner de su parte para salir de la circunstancias en la que están porque no es normal que se encuentren en esa posición. Cuando no hay un referente notorio, la unión de equipo tiene que resaltar".