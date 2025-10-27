Fútbol Internacional
27 oct 2025 , 16:12

Eduardo Álvarez: “Afrontaremos la vuelta ante Palmeiras como si estuviéramos 0-0”

Liga de Quito buscará sellar su clasificación a la final de la Copa Libertadores este jueves 30 de octubre, cuando se enfrente a Palmeiras en el estadio Allianz Parque.

   
    El Director Deportivo de Liga de Quito, Eduardo Álvarez( Foto: Liga de Quito )
Fuente:
Registro
user placeholder

Fernando Guevara
Canal WhatsApp
Newsletter

El director deportivo de Liga de Quito, Eduardo Álvarez, se refirió al presente del cuadro albo en la antesala del duelo de vuelta ante Palmeiras, por las semifinales de la Copa Libertadores.

“Si bien tenemos una buena ventaja, haber ganado 3-0 fue algo muy importante para nosotros. Afrontamos este siguiente partido de visita como si el marcador estuviera 0-0”, declaró Álvarez en una entrevista con Radio La Red (102.1 FM).

El dirigente enfatizó en la importancia de mantener la concentración para evitar excesos de confianza.

Creo que cuando hay excesos de confianza es cuando uno abre la puerta para que luego le pinten la cara, y eso no nos puede pasar. Todos los que trabajamos en Liga lo vemos como una oportunidad para cerrar la serie”, señaló.

Asimismo, destacó la madurez y compromiso del grupo, que busca alcanzar una nueva final continental.

Sabemos que tendremos que saber sufrir, pero lo haremos con toda la confianza que tenemos en este grupo y con el sueño de estar en una segunda final, después de 17 años”, agregó.

Álvarez también elogió a los jugadores por su desempeño y los logros obtenidos en los últimos años.

“Estos jugadores, la mayoría, ya son, no sé si llamarlos leyendas, porque eso llega con el tiempo, pero sí glorias de Liga, después de haber ganado tantos títulos en tan poco tiempo. Ojalá podamos poner nuevos nombres en esa lista, llegando a una final de la Libertadores, que es el primer paso que debemos dar”, concluyó.

Liga de Quito buscará sellar su clasificación a la final de la Copa Libertadores este jueves 30 de octubre, cuando se enfrente a Palmeiras en el estadio Allianz Parque. El partido está programado para las 19:30 (hora de Ecuador) y será transmitido en vivo por ESPN y Disney+.

