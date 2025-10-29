Eden Hazard es inducido al Salón de la Fama de la Premier League

La <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/premier-league target=_blank>Premier League</a></b> ha honrado a una de sus grandes figuras al confirmar este miércoles la <b>inducción de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/eden-hazard target=_blank>Eden Hazard</a></b> a su Salón de la Fama. El delantero belga, retirado desde 2023, dejó una <b>huella</b><b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/chelsea target=_blank></a></b><b></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/vinicius-pide-perdon-por-su-reaccion-en-el-cambio-del-clasico-FH10350621 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b>