Eden Hazard es inducido al Salón de la Fama de la Premier League

La Premier League ha honrado a una de sus grandes figuras al confirmar este miércoles la inducción de Eden Hazard a su Salón de la Fama. El delantero belga, retirado desde 2023, dejó una huella imborrable en el Chelsea tras su llegada en 2012, convirtiéndose en una leyenda del club.

En la Premier League, Hazard tuvo 245 apariciones donde anotó 85 goles y brindó 54 asistencias. Eden alzó dos títulos de Premier, su primera en la temporada 2014/2015 con el técnico portugués José Mourinho y la segunda en la 16/17 con el italiano Antonio Conte.

La leyenda del club, John Terry, dedicó unas palabras para el belga: “Fue un placer jugar contigo. En mi opinión, eres el mejor jugador de la historia del Chelsea. Por tu talento innato y por tener a alguien como tú de compañero, fue un sueño hecho realidad.”

Así mismo, Hazard se expresó en redes sociales tras su inducción: “Para un chico belga de Braine-le-Comte que jugó por diversión, entrar en el Salón de la Fama de la Premier League junto a estas leyendas a los 34 años es una locura. ¡Gracias a todos! ¡Nos vemos pronto, amigos!”

El belga se une a la selecta lista de leyendas de la Premier League inducidas al Salón de la Fama, en la que figuran nombres de la talla de Thierry Henry, Wayne Rooney, Rio Ferdinand, Sergio Agüero, Didier Drogba, entre otros.