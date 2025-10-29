Fútbol Internacional
29 oct 2025 , 09:02

Vinícius pide perdón por su reacción en el cambio del clásico

El brasileño Vinícius Junior pidió perdón este miércoles a través de un mensaje en sus redes sociales por lo sucedido en el clásico.

   
    Vinicius Jr al ser sustituido en el minuto 73 del clásico español. ( REDES )
EFE
Redacción
El brasileño Vinícius Junior pidió perdón este miércoles, a través de un mensaje en sus redes sociales, por su enfado al ser sustituido en el minuto 73 del clásico ante el FC Barcelona y aseguró que “a veces la pasión le gana”.

Hoy quiero pedir disculpas a todos los madridistas por mi reacción al ser sustituido en el Clásico. Así como ya lo he hecho en persona durante el entrenamiento de hoy, también quiero pedir disculpas nuevamente a mis compañeros, club y presidente”, escribió en sus redes sociales.

A veces la pasión me gana por querer siempre vencer y ayudar a mi equipo. Mi carácter competitivo nace del amor que siento por este club y por todo lo que representa. Prometo seguir luchando cada segundo por el bien del Real Madrid, como lo he hecho desde el primer día”, completó.

Una disculpa pública que llega tras haber hecho lo propio en el vestuario, en el primer entrenamiento tras el clásico, después de dos días de descanso. Las cámaras captaron la reacción del brasileño al enterarse de su cambio por su compatriota Rodrygo Goes

“¿Yo? No es posible. ¿Yo? Yo me voy del equipo. Mejor me voy”, dijo cuando vio su número en la tablilla de los cambios, y se dirigió directo al vestuario, ya que no se sentó en el banquillo con el resto de sus compañeros hasta minutos después.

Tras el partido, Xabi Alonso habló de lo ocurrido: “Me quedo con muchas cosas positivas del partido y de Vinícius. Lo hablaremos, por supuesto, pero no quiero perder el foco de lo importante”, señaló.

