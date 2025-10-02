Ecuatorianos en acción por la Europa y Conference League

Tras la doble fecha de la Champions League de este martes y miércoles, las otras dos competiciones de la UEFA, Europa League y Conference League, tendrán su segunda fecha este jueves con la representación de varios ecuatorianos.

Los nombres a seguir son Denil Castillo, mediocampista del FC Midtjylland de Dinamarca, Yaimar Medina, lateral por izquierda del Genk de Bélgica y Kendry Páez, mediocampista ofensivo del RC Strasbourg.

Todos los equipos con representación ecuatoriana jugarán a las 14h00 (hora Ecuador).

Lea más: Los números de Willian Pacho en la victoria del PSG sobre el FC Barcelona en Champions League

El FC Midtjylland de Castillo enfrentará a las 14h00 al Nottingham Forest, club de la Premier League. El club procedente de Dinamarca ganó su primer partido frente al Strum de Austria con Denil jugando los 90 minutos.

El Genk de Bélgica de Yaimar Medina jugará frente al Ferencváros húngaro a las 14h00. El ecuatoriano jugó 64 minutos vs. Rangers de Escocia en la victoria por la primera fecha de la Europa League del club belga.

El RC Strasbourg francés visitará Eslovaquia para enfrentarse al ŠK Slovan Bratislava por la Conference League. En la primera fecha de la competición, Kendry no vio minutos en la victoria frente al Brøndby IF de Dinamarca.