Ecuatorianos en acción por la Europa y Conference League

Tras la doble fecha de la <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/champions-league target=_blank>Champions League</a></b> de este martes y miércoles, las otras dos competiciones de la UEFA, <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/uefa-europa-league target=_blank>Europa League</a> y <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/conference-league target=_blank>Conference League</a></b>, tendrán su segunda fecha este jueves con la <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/denil-castillo-y-yaimar-medina-entran-en-accion-en-la-europa-league-AG10164037 target=_blank></a></b><b></b><b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/yaimar-medina target=_blank></a></b><b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/kendry-paez target=_blank></a></b><b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/numeros-willian-pacho-victoria-psg-fcbarcelona-champions-league-HB10221006 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b>