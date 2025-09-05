Ecuador va al Mundial 2026 con su peor registro goleador en casi 30 años

Ecuador estará presente en la Copa del Mundo 2026, sin embargo, la clasificación llegó con una preocupación evidente: la falta de gol. El equipo dirigido por Sebastián Beccacece ha logrado apenas 13 tantos en 17 partidos disputados, lo que representa el registro más bajo del combinado tricolor desde que se implementó el formato de todos contra todos en las Eliminatorias Sudamericanas.

Aunque aún falta disputar un partido más ante Argentina el martes 9 de septiembre para cerrar la campaña, la posibilidad de revertir esta estadística es prácticamente nula. Aún con una hipotética goleada histórica, Ecuador quedaría muy por debajo de sus registros anteriores, evidenciando una crisis ofensiva que preocupa de cara a la cita mundialista.

El contraste es evidente si se comparan las cifras. En el camino a Brasil 2014, considerado hasta ahora el registro más bajo, Ecuador anotó 20 goles. Sin embargo, esa edición tuvo la particularidad de contar con solo 16 partidos, ya que Brasil, como anfitrión, no participó en las eliminatorias. Es decir, el promedio goleador actual es incluso inferior a ese.

Por el contrario, la mejor campaña ofensiva de Ecuador fue en las Eliminatorias rumbo a Catar 2022, bajo el mando de Gustavo Alfaro. En aquella oportunidad, el equipo nacional sumó 27 goles, incluyendo goleadas memorables como el 6-1 frente a Colombia y el 3-0 ante Bolivia. Esa versión de la Tricolor fue elogiada por su capacidad para generar peligro constante y definir los partidos con contundencia.

Hoy, ese poderío ofensivo parece lejano. Con Enner Valencia cada vez más cerca del retiro y sin delanteros jóvenes consolidados en el plano internacional, Ecuador sufre en la zona donde antes brilló. Beccacece, quien ha priorizado un estilo más estructurado y defensivo, no ha encontrado la fórmula para generar goles ni tampoco a los nombres que puedan asumir el protagonismo ofensivo.

La clasificación al Mundial, aunque positiva en términos deportivos, ha llegado envuelta en críticas. La afición y la prensa coinciden en que sin una mejora considerable en ataque, la participación de Ecuador en el Mundial podría quedar limitada a una corta estadía. La falta de variantes en ofensiva y la dependencia de momentos puntuales preocupan de cara a una competencia de máximo nivel.

En resumen, el camino hacia el Mundial 2026 deja cifras que contrastan con ciclos anteriores: Ecuador hizo 22 goles en 1998, 23 goles en 2002 y 2006, 22 en 2010, 20 en 2014, 26 en 2018, y 27 en 2022. Hoy, apenas registra 13. Un número que invita a la reflexión urgente, más allá de la celebración por un nuevo boleto a la Copa del Mundo.