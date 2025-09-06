Fútbol Internacional
Estos son los jugadores que hizo debutar Beccacece en la selección de Ecuador

Desde su llegada a la selección de Ecuador, Sebastián Beccacece, ha demostrado una fuerte apuesta por los futbolistas surgidos de las divisiones formativas, lo que ha generado tanto elogios como críticas.

   
    El entrenador de la selección de Ecuador, Sebastián Beccacece, en el partido ante Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas( AFP )
El entrenador de la selección de Ecuador, Sebastián Beccacece, ha promovido el debut de siete jugadores durante las actuales Eliminatorias Sudamericanas, y la cifra podría aumentar en el próximo duelo ante Argentina, que se jugará en Guayaquil.

Desde su llegada al banquillo tricolor, el técnico argentino ha demostrado una fuerte apuesta por los futbolistas surgidos de las divisiones formativas, lo que ha generado tanto elogios como críticas.

En su primer partido al mando de la Tri, en la derrota 1-0 ante Brasil en Curitiba, Beccacece hizo debutar a tres jóvenes: Keny Arroyo, Yaimar Medina y John Mercado.

Posteriormente, en la victoria 2-1 frente a Venezuela en el estadio Rodrigo Paz Delgado, fue el turno de Denil Castillo, quien sumó sus primeros minutos con la selección absoluta.

El entrenador de Ecuador, Sebastián Beccacece, reacciona este jueves, en un partido por las eliminatorias a la Copa Mundial 2026 entre Paraguay y Ecuador en el estadio Defensores del Chaco en Asunción (Paraguay)
El entrenador de Ecuador, Sebastián Beccacece, reacciona este jueves, en un partido por las eliminatorias a la Copa Mundial 2026 entre Paraguay y Ecuador en el estadio Defensores del Chaco en Asunción (Paraguay) ( Juan Pablo Pino / EFE )

Uno de los momentos más polémicos llegó cuando Beccacece alineó como titular a Darwin Guagua en el partido contra Chile, a pesar de que el jugador aún no había debutado en la primera división del fútbol ecuatoriano. Esta decisión generó una ola de cuestionamientos hacia el entrenador.

En el encuentro ante Brasil disputado en el Monumental de Guayaquil, el arquero titular Hernán Galíndez sufrió una molestia muscular, lo que permitió el debut de Gonzalo Valle, guardameta de Liga de Quito.

El más reciente en estrenarse con la camiseta nacional fue Patrik Mercado, quien ingresó en los minutos finales del empate 0-0 ante Paraguay.

De cara al choque ante Argentina, podrían sumarse dos nuevos debutantes: Bryan Ramírez y David Cabezas, quienes han estado entrenando con el grupo y podrían tener minutos en este importante compromiso.


