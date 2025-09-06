Estos son los jugadores que hizo debutar Beccacece en la selección de Ecuador

El entrenador de la <a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/seleccion-ecuador>selección de Ecuador</a>, <a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/sebastian-beccacece>Sebastián Beccacece</a>, ha promovido el debut de siete <b>jugadores</b> durante las actuales <b>Eliminatorias Sudamericanas</b>, y la cifra podría aumentar en el próximo duelo<b></b><b></b> <b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/jefferson-montero-propone-jose-mourinho-director-tecnico-ecuador-FH10069369></a>