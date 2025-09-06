Estos son los jugadores que hizo debutar Beccacece en la selección de Ecuador

El entrenador de la selección de Ecuador, Sebastián Beccacece, ha promovido el debut de siete jugadores durante las actuales Eliminatorias Sudamericanas, y la cifra podría aumentar en el próximo duelo ante Argentina, que se jugará en Guayaquil.

Desde su llegada al banquillo tricolor, el técnico argentino ha demostrado una fuerte apuesta por los futbolistas surgidos de las divisiones formativas, lo que ha generado tanto elogios como críticas.

En su primer partido al mando de la Tri, en la derrota 1-0 ante Brasil en Curitiba, Beccacece hizo debutar a tres jóvenes: Keny Arroyo, Yaimar Medina y John Mercado.

Posteriormente, en la victoria 2-1 frente a Venezuela en el estadio Rodrigo Paz Delgado, fue el turno de Denil Castillo, quien sumó sus primeros minutos con la selección absoluta.

