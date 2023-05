Ecuador en los Mundiales sub 20: gloria eterna, abandono dirigencial y hasta golpiza al DT

La 'Mini Tri' rompió con décadas pasadas sin poder llegar a un Mundial juvenil, y lo obtuvo en Argentina 2001, con una generación que luego fue base para el campeonato nacional y algunos como Jorge Guagua llegaron a la mayor.

Pero no todo fue fácil, ya que en la previa al debut en suelo argentino, distintos seleccionados denunciaron "abandono" por parte de la FEF (Federación Ecuatoriana de Fútbol), ya que se integraron tarde, no recibieron atenciones sobre sus necesidades en el viaje y no recibían respuestas, tanto que hasta el propio cuerpo técnico reconocía no conocer el cronograma de viaje en una entrevista con El Universo.

Para empeorar el tema, el colombiano Hugo Gallego, técnico de la sub 20, fue agredido físicamente por dos desconocidos en el puerto marítimo de Guayaquil.

Pedro Muñoz, portavoz de la FEF de aquel entonces, informó que el entrenador, fue interceptado en el taxi el cual se desplazaba hacia el sitio de entrenamiento de la 'Mini Tri' para luego ser atacado en su rostro.

Gallego presentó hematomas en su cara, cortes en la boca y ceja los cuales tuvieron que ser suturados, sin embargo no fue hospitalizado ya que no presentó fracturas ni lesiones graves.

Días antes de su golpiza, Gallego había presentado su renuncia a su cargo, pero la FEF no la aceptó.

Ecuador alcanzó los octavos de final de aquel mundial ubicándose en el puesto 14, siendo una honrosa primera experiencia mundialista.