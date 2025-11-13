Fútbol Internacional
13 nov 2025 , 17:52

Esta es la alineación de Ecuador para jugar ante Canadá por amistoso de la Fecha FIFA

Este jueves 13 de noviembre, la selección de Ecuador se enfrentará a Canadá en el estadio BMO Field de Toronto.

   
    Willian Pacho en un partido con la selección de Ecuador ( Foto: La Tri )
Este jueves 13 de noviembre, la selección de Ecuador se enfrentará a Canadá por su primer amistoso de esta doble fecha FIFA, previo al Mundial 2026. Este duelo se llevará a cabo en el estadio BMO Field de Toronto.

Ecuador y Canadá se han enfrentado tres veces en la historia, con un balance favorable para la Tri: dos victorias, un empate, seis goles a favor y tres en contra.

Lea también: ¿Qué necesita Ecuador para mantenerse en el bombo dos del sorteo del Mundial 2026?

El último cruce se disputó el 1 de junio de 2011, también en un amistoso que terminó 2-2.

Los goles ecuatorianos fueron de Christian Benítez y Michael Arroyo, mientras que por los canadienses marcaron Terry Dunfield y Tosaint Ricketts, este último igualando en los minutos finales.

El duelo entre Ecuador y Canadá está pactado para que inicie a las 19:30 (hora de Ecuador) y será transmitido en vivo por El Canal del Fútbol y Zapping.

Alineación de Ecuador:

Ecuador: Hernán Galíndez; Joel Ordóñez, Willian Pacho y Piero Hincapié; Moisés Caicedo, Pedro Vite, Alan Franco; Nilson Angulo, Kevin Rodríguez, John Yeboah y Enner Valencia.

DT: Sebastián Beccacece

