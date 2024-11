DT del Chelsea, resalta a Moisés Caicedo: "Está haciendo un trabajo fantástico"

Enzo Maresca, entrenador del Chelsea, resaltó el trabajo realizado por Moisés Caicedo en el partido contra Manchester United en Old Trafford.

"Está haciendo un trabajo fantástico", empezó hablando Maresca en rueda de prensa.

Lea: Moisés Caicedo: “Contento por el gol y seguimos adelante”

"Mencioné anteriormente que, aunque la gente espera que rinda a un nivel excepcional de inmediato, es natural que su forma fluctúe. Moi está en una trayectoria ascendente y demostrando sus capacidades", profundizó Maresca.

Para culminar, Maresca repasó: "en el fútbol, a menudo uno más uno no es igual a dos. Solo porque haya destacado en Brighton, no garantiza que replice ese éxito en el Chelsea. Adaptarse a un nuevo entorno no es una tarea fácil y las altas expectativas pueden obstaculizar ese proceso".

Caicedo anotó un golazo para sellar el 1-1 contra los diablos rojos en Old Trafford. Con la igualdad, Chelsea sigue cuarto en la tabla de posiciones de la Premier League inglesa.