Dragonas IDV, con gol de Cecil Aldana, derrotó a Independiente Santa Fe por la Copa Libertadores Femenina

Dragonas IDV vencieron 1-0 a Independiente Santa Fe por la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina.

   
    La delantera de Dragonas IDV, Cecil Aldana, disputa el balón con las jugadoras de Independiente Santa Fe por la Copa Libertadores Femenina( Foto: Dragonas IDV )
Las Dragonas IDV consiguieron un triunfo clave al derrotar 1-0 a Independiente Santa Fe por la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina.

El equipo ecuatoriano dominó la posesión del balón y arrinconó a su rival, que no logró descifrar el esquema táctico propuesto por el entrenador Gustavo Pineda.

El único gol del encuentro lo marcó Cecil Aldana, exjugadora de las Guerreras Albas, quien aprovechó una asistencia de Yaritza Valencia para darle la victoria a las negriazules.

En la segunda mitad, Aldana fue expulsada, dejando a su equipo con una jugadora menos. Pese a ello, el conjunto colombiano se volcó al ataque, pero la defensa de Dragonas IDV se mostró sólida e impecable.

Lea también: Dragonas IDV, sobre el final del partido, empató a Corinthians en al Copa Libertadores Femenina

Con este resultado, las negriazules sumaron sus primeros tres puntos en el torneo y se ubican en el segundo lugar del grupo, con cuatro unidades, las mismas que el líder Corinthians.

El próximo partido del equipo ecuatoriano será el miércoles 8 de octubre, cuando enfrenten a Always Ready a las 18:00 (hora de Ecuador).

